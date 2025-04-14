Более 130 человек Дзержинского сдали кровь в рамках Дня донора

В Медсанчасти № 152 Дзержинского округа на минувшей неделе прошел традиционный день донора. На пункт забора крови пришли более 130 человек. В общей сложности жители города сдали 53 литра крови, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Донорскую кровь используют во время сложных операций, тяжелых родов, после аварий, пожаров, терактов, при лечении онкологических заболеваний. Зная об этом, дзержинские доноры приходят на пункты переливания крови с завидным постоянством.

Молодежь города активно принимает участие в этой благородной акции. Специалисты по работе с молодежью молодежного центра «Лидер», участники турклуба «Вершина», социально ответственные граждане не пропустили апрельский День донора. Среди них Роман Вершинин, руководитель турклуба «Вершина» при МЦ «Лидер». Роман является почетным донором России и за его плечами уже более 60 донорских акций. «Сдавая кровь, вы делаете большое и очень важное дело, помогаете нуждающимся», — говорит лидер дзержинских любителей спортивного туризма. А если у донора редкая группа и отрицательный резус-фактор, то его вклад будет еще ценнее.

5 раз в год выездная бригада центра крови ФМБА России приезжает в Медсанчасть № 152, чтобы провести День донора. Следующий день донора пройдет в начале июля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.