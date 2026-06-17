Более 1,2 тыс студентов проходят практику на скорой в Подмосковье

Свыше 1,2 тыс. студентов медицинских колледжей и вузов проходят практику на Московской областной станции скорой помощи. Будущие медики работают в реальных условиях и могут трудоустроиться в систему здравоохранения региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московская областная станция скорой медицинской помощи принимает рекордное число практикантов из 12 образовательных организаций, включая Московский областной медицинский колледж. Подготовка кадров начинается еще во время учебы, и практика на скорой помогает студентам получить реальный профессиональный опыт.

«Подготовка медицинских кадров начинается еще во время обучения. Практика на скорой помощи позволяет студентам получить бесценный опыт работы в реальных условиях, приобрести практические навыки и познакомиться с будущей профессией. Сегодня на Московской областной станции скорой помощи проходят практику более 1,2 тыс. студентов — и многие из них в дальнейшем могут трудоустроиться на подмосковную скорую», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Во время стажировки студенты знакомятся с работой бригад, отрабатывают навыки оказания экстренной помощи на симуляционном оборудовании под руководством наставников, изучают организацию службы и работу с современным оборудованием. Это позволяет закрепить теоретические знания и подготовиться к самостоятельной работе.

«Наши наставники уделяют особое внимание каждому практиканту: объясняют нюансы работы, разбирают реальные случаи, помогают закрепить теоретические знания на практике. Мы рассчитываем, что часть этих талантливых ребят останется с нами и станет надежным звеном в системе оказания экстренной медицинской помощи жителям региона», — отметил главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Егоров.

В регионе для медиков действует комплекс мер социальной поддержки, включая «Социальную ипотеку», компенсацию аренды жилья и программу «Приведи друга». Подробная информация размещена на сайте https://rabota-vrachom.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.