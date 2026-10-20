Более 1,1 тыс жителей Подмосковья вступили в регистр доноров костного мозга

Более 1,1 тыс. жителей Подмосковья с начала 2026 года присоединились к федеральному регистру доноров костного мозга — на 151 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Костный мозг обеспечивает образование клеток крови. При некоторых заболеваниях этот процесс нарушается, и пациентам требуется трансплантация.

«Пересадка костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток необходима при онкологических, гематологических, тяжелых наследственных и других заболеваниях. Взятие 5% стволовых клеток безопасно для донора, поскольку их количество быстро восстанавливается. Для пациента трансплантация — это реальная возможность сохранить жизнь», — сказал главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов.

С начала года в федеральный регистр вступили более 1,1 тыс. жителей Подмосковья — на 151 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стать донором может человек от 18 до 45 лет без противопоказаний. Специалисты рекомендуют вступать в регистр до 35 лет. Заявку нужно оставить на региональном портале Госуслуг https://zdrav.mosreg.ru/start в разделе «Здоровье». Сотрудник Московского областного центра крови свяжется с заявителем для выбора даты визита.

У потенциального донора берут кровь для HLA-типирования — определения генетической совместимости с пациентом. Шанс совпадения составляет 1:10 000, поэтому важно увеличивать число доноров в регистре.

Подробнее о процедуре можно узнать на сайте донорского движения Московской области https://donormo.ru/km/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.