Более 105 тыс звонков поступило в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года

В Московской области для удобства будущих мам работает контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье». Его операторы готовы рассказать о системе родовспоможения региона, помогут с выбором перинатального центра с учетом пожеланий будущей мамы, расскажут о документах необходимых в роддоме и многом другом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вся информация о системе родовспоможения Московской области собрана на портале „Стань мамой в Подмосковье“, а дополнительные вопросы будущие мамы могут задать, позвонив в контакт-центр. Всего с начала года операторы контакт-центра приняли более 105 тыс. звонков, из них более 6,3 тыс. из других регионов России. Напомню, что родить в любом перинатальном центре Московской области вне зависимости от региона проживания можно по полису ОМС», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье» работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Узнать больше о работе системы родовспоможения Московской области можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

При рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Получить подарочный набор или выплату могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.