Более 1000 женщин прошли репродуктивную диспансеризацию в 2026 году в Ленинском округе

В Видновском перинатальном центре подмосковного Ленинского городского округа реализуется программа репродуктивной диспансеризации, направленная на сохранение и укрепление здоровья женщин. Проверить свое репродуктивное здоровье могут жительницы Ленинского округа в возрасте от 18 до 49 лет. Только за первые месяцы 2026 года прошли обследование 1013 женщин. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Бывает, что во время репродуктивной диспансеризации мы выявляем проблемы со здоровьем, которые женщину пока не беспокоят. Однако в дальнейшем это может повлиять на возможность забеременеть и выносить здорового ребенка. Поэтому наши рекомендации могут быть разными — от корректировки терапии до хирургического вмешательства», — отметила заведующая женской консультацией Видновского перинатального центра Елена Фролова.

Программа включает осмотр акушера-гинеколога, забор мазков на флору и онкоцитологию в соответствии с возрастными показателями. При необходимости пациентку направляют на второй этап диспансеризации, который включает УЗИ органов малого таза и молочных желез. В среднем комплексное обследование занимает около 20 минут. Для удобства жительниц округа в женской консультации ЖК «Зеленые Аллеи» работает отдельный кабинет профилактических осмотров. Акушер-гинеколог ведет прием ежедневно с 9:00 до 14:00.

В 2025 году комплексное обследование в рамках репродуктивной диспансеризации прошли 7 100 женщин Ленинского округа. Программа позволяет своевременно выявлять заболевания и факторы риска, влияющие на репродуктивную функцию, и принимать необходимые меры для сохранения здоровья будущих мам.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.