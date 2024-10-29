Более 100 медиков пришли работать в медучреждения Подольска с начала года

В Подольскую областную клиническую больницу с начала года пришли работать более 100 новых сотрудников, в том числе высокопрофессиональные врачи из ведущих медицинских учреждений страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Поддерживаем медработников федеральными, региональными и, конечно, муниципальными программами. Так, от округа компенсацию за аренду квартиры получают 10 человек, еще 50 выделено служебное жилье. Единовременная выплата ждет и молодых специалистов», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Набор медработников продолжается. На сегодняшний день больше всего вакансий на должности медсестер, на втором месте участковые терапевты и на третьем анестезиологи-реаниматологи. Также нужны врачи таких узких специализаций, как врач-кардиолог, невролог, нейрохирург, врач функциональной диагностики, травматолог-ортопед.

Помимо компенсации аренды и выделения муниципального жилья, действует губернаторская доплата, можно взять социальную ипотеку.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров ПОКБ по номеру: 8(496)754-46-81 (Екатерина Сергеевна), e-mаil: mz_pokb_hr@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.