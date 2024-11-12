Более 100 человек стали донорами крови в Дубне

Первая в этом месяце донорская акция прошла в Дубне в библиотеке ОИЯИ. Более 100 человек пришли сдать кровь, чтобы помочь другим, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Медицинские специалисты Подмосковного центра крови и Дубненской больницы в этот день заготовили свыше 44 литров крови. Донорская кровь необходима для проведения операций, лечения тяжелых заболеваний и экстренной помощи пострадавшим, в т. ч. тем пациентам, которые находятся в отделениях стационара Дубненской больницы. За безвозмездное донорство каждый участник акции получил компенсацию на питание и один выходной день.

«Донорские акции проходят у нас дважды в месяц. В Дубне более 4-х тыс. доноров. Кроме того, к нам приезжают желающие сдать кровь и из соседних городов. У каждого совершеннолетнего жителя есть возможность стать частью донорского движения и на своем примере продемонстрировать, как важно помогать другим, особенно тем, кто находится в трудной жизненной ситуации по состоянию здоровья», — сказал главный врач Игорь Давронов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.