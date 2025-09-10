Более 10 тысяч жителей Солнечногорска сделали прививки от гриппа

В городском округе Солнечногорск продолжается активная кампания вакцинации населения против гриппа типа A и B. Для процедуры используются современные трех- и четырехвалентные вакцины отечественного производства, признанные безопасными и эффективными. С конца августа сезонную вакцинацию против гриппа прошли 4500 детей и почти 5700 взрослых, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Препарат универсален для различных возрастных групп, включая молодежь, пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями. Прививки проводятся практически каждый день, включая субботы, с 8 утра до 8 вечера в крупных медицинских учреждениях округа, таких как Андреевская поликлиника. Например, свою заботу о здоровье проявили главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова, а также Почетный гражданин городского поселения Андреевка Татьяна Щербакова. Татьяна Николаевна ежегодно прививается и отмечает, что это помогает ей оставаться здоровой в период повышенной заболеваемости.

«Грипп является серьезным заболеванием, способным привести к опасным последствиям. Самым надежным способом предотвратить заражение и защитить себя и окружающих является своевременная вакцинация. Уже спустя две недели после введения препарата формируется устойчивый иммунитет, позволяющий организму эффективно противостоять инфекции. Поэтому мы рекомендуем пройти процедуру именно сейчас, поскольку пик распространения заболевания ожидается уже в октябре», — сказала главврач Солнечногорской больницы и депутат округа Лариса Борисова.

Привиться от гриппа можно ежедневно с 8:00 до 20:00 в поликлиниках, до 19:00 в амбулаториях, а также в фельдшерско-акушерских пунктах. Кроме того, вакцинация проводится в школах, детских садах и на предприятиях городского округа.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.