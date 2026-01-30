Более 10 млрд рублей направят на поддержку инвалидов в Подмосковье

«В Подмосковье мы сформировали эффективную систему поддержки людей с инвалидностью и речь не только о выплатах, а о качестве жизни — доступе к лечению, реабилитации, отдыху, возможности чувствовать себя защищенными и нужными. В нашем регионе живут более 400 тысяч людей с инвалидностью, в том числе более 30 тысяч детей, и для нас принципиально важно сопровождать каждую семью комплексно. В этом году на меры поддержки инвалидов и их близких мы направим более 10 млрд рублей», — отметила вице- губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Среди наиболее востребованных мер поддержки можно выделить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, выплаты на уход за инвалидами, а также предоставление бесплатных санаторно-курортных путевок.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что путевки на санаторно-курортное лечение с прошлого года предоставляются в электронном виде. Путевка приходит жителю в личном кабинете на регпортале госуслуг. Вместе с путевкой федеральным льготникам автоматически оформляются электронные талоны на проезд, по которым можно приобрести бесплатные билеты.

Московская область также активно участвует в федеральном проекте Минтруда России, который направлен на предоставление услуг реабилитации детям-инвалидам по федеральному сертификату. В регионе такая реабилитация доступна на базе семи учреждений, где семьи могут воспользоваться этой услугой. По данным министерства, реабилитацию по этой программе прошли уже более 300 детей.

В ведомстве также напомнили, что в 2025 году размеры выплат на некоторые востребованные технические средства реабилитации были увеличены. Например, выплата на специализированную медицинскую кровать выросла с 16 до 32 тысяч рублей, а на подъемник для ванны — с 30 до 36 тысяч рублей. Эти изменения позволили обеспечить инвалидов необходимыми средствами для комфортного проживания и ухода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.