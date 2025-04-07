Болатаева посетила НИКИ детства для ознакомления с работой спецподразделений

5 апреля вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева посетила КДЦ № 1 НИКИ детства, чтобы ознакомиться с работой специализированных подразделений и пообщаться с руководством, медицинским персоналом и родителями пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В ходе визита вице-губернатор познакомилась с возможностями Центра патологии речи, Центра сурдологии, Центра орфанных заболеваний, а также с работой лаборатории нейрофизиологии и отделением офтальмологической реабилитации. Людмила Болатаева смогла лично оценить уровень оснащения и качество предоставляемых услуг.

«Мы рады, что у нас есть такая прекрасная возможность — показать работу Института не только через отчеты, но и представить ее вживую. Рассказать как оказывается помощь детям, обсудить вопросы, которые нас волнуют и пути для реализации наших планов», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В рамках встречи были затронуты перспективы развития НИКИ в контексте национальных проектов. Директор Института поделилась планами по расширению спектра услуг и повышению их доступности для юных пациентов. Были обсуждены текущие возможности учреждения и ожидания, связанные с реализацией национальных проектов в сфере здравоохранения. Особое внимание было уделено вопросам интеграции инновационных технологий и укрепления кадрового потенциала.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.