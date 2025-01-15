Будут проблемы с легкими: чем опасна сильная заложенность носа

Заложенность носа — это проблема, которая может сильно затруднить нормальное дыхание. Если заложенность сильная, то это может привести к неприятным симптомам, сообщил РИАМО врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

Он пояснил, что обычно воздух проходит через нос, где он очищается, согревается и увлажняется перед тем, как попасть в легкие. Однако если носовые проходы заблокированы, дыхание через нос становится невозможным, и человек вынужден дышать ртом. Это приводит к тому, что воздух не проходит фильтрацию, а поступает холодным и сухим, что способствует проникновению микробов и может вызвать разнообразные заболевания.

«Наряду с неприятными ощущениями, заложенность носа может повлиять на артериальное давление и спровоцировать заболевания, которые не всегда связаны с носом, например, тонзиллит», — сказал Маневич.

По его словам, заложенность носа может возникать по разным причинам. Это может быть вызвано аллергией, простудой, вирусными инфекциями или даже анатомическими особенностями носовых ходов. Иногда причиной блокировки являются увеличенные миндалины, искривление носовой перегородки, насморк, опухоли в носу или носоглотке. В некоторых случаях заложенность возникает из-за попадания инородных предметов или полипов.

Как предупредил доктор, если затрудненное дыхание сохраняется на протяжении длительного времени, это может указывать на хроническое заболевание.

«Если заложенность сильная, то часто с ней вместе появляются такие симптомы, как головная боль или боль в горле, кашель и повышенная температура, а также неприятный запах из носа, носовые кровотечения и общая слабость», — отметил врач.

Собеседник уточнил, что в случае появления таких признаков, стоит как можно скорее обратиться к врачу, потому что попытки самолечения могут усугубить проблему и привести к развитию других заболеваний.

Он рекомендовал для облегчения состояния использовать различные способы, но только те, которые назначит медик. Также следует обратить внимание на чистоту и влажность воздуха в помещении, так как слишком сухой воздух может только ухудшить положение.

Если заложенность носа сохраняется более недели, это повод незамедлительно обратиться к специалисту. Особенно важно обратиться к врачу, если у человека начались выделения из носа с кровью или гноем, появилась головная боль или боль в области уха, а также частое чихание с зудом.

«Если в течение семи дней проблемы не прошли, врач проведет необходимые обследования и назначит терапию. При заложенности головная боль локализуется обычно в области щек и лба и становится сильнее при движении назад или наклонах головы. Одновременно с этим может подниматься температура, что является еще одним сигналом для того, чтобы обратиться за медицинской помощью», — заключил Маневич.