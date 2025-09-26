Боязнь воды и слюнотечение: врач перечислил признаки бешенства у животного

«Распознать бешенство у животного можно по ряду характерных признаков. Буйная форма проявляется неадекватным поведением: дикое животное теряет страх перед человеком и выходит к людным местам и постройкам, а домашнее становится необщительным или, наоборот, чрезмерно ласковым. Затем наступает стадия агрессии: животное бесконтрольно грызет окружающие предметы, нападает без причины», — Демьяновская.

Она отметила, что важные симптомы — слюнотечение, боязнь воды и отвисание нижней челюсти, возникающие из-за прогрессирующего паралича мышц глотки и гортани.

«Тихая форма коварна тем, что стадии возбуждения практически не наблюдается: животное выглядит больным, вялым и апатичным. При встрече с животным, проявляющим странное поведение или имеющим парезы конечностей, категорически запрещается приближаться к нему, пытаться поймать или самостоятельно оказать помощь», — предупредила врач.

Демьяновская уточнила, что необходимо сообщить о находке в службу отлова или в ветеринарную станцию, четко описав локацию и приметы животного.

«Крайне важно не подпускать к месту нахождения животного детей и домашних питомцев. Следует предупредить окружающих об опасности и по возможности изолироваться: любой контакт, даже без укуса, но с попаданием слюны на кожу, считается потенциально опасным и требует консультации врача», — рассказала специалист.

Каждый год 28 сентября отмечается важная дата — Всемирный день борьбы против бешенства. Он учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства. Дата призвана привлечь внимание к проблеме вируса и его последствиям. Это неизлечимая болезнь, которая часто приводит к летальному исходу.

