«Боятся говорить»: чем опасно заикание, кроме трудностей с речью

Люди с заиканием часто сталкиваются с тревогой, чувством вины и ограничениями в профессии, сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Заикание может повлиять на самые разные аспекты жизни. Люди с таким дефектом часто испытывают повышенную тревожность. Им сложно разговаривать по телефону, выступать на публике, проходить собеседования. Страх негативной оценки со стороны окружающих может привести к социальной изоляции, а постоянные трудности в общении — к низкой самооценке», — сказала Демьяновская.

По ее словам, заикающиеся люди нередко испытывают вину и стыд за то, что доставляют неудобство своей речью, чувствуют себя беспомощными.

«Им сложнее найти работу, особенно в профессиях, которые требуют активного общения. Иногда заикание ограничивает карьерные возможности, поскольку некоторые должности требуют хороших коммуникативных навыков. У заикания есть и физические последствия. Перенапряжение артикуляционного аппарата может привести к головной боли, одышке», — добавила невролог.

По оценке Демьяновской, влияние заикания зависит от многих факторов, но прежде всего от выраженности речевого дефекта, особенностей личности человека и социальной поддержки. В любом случае, комплексный подход к лечению поможет нивелировать негативные последствия заикания и улучшить качество жизни.

22 октября отмечается Международный день заикающихся людей, или Международный день распространения информации о заикании. При неправильном отношении общества к заикающимся, нарушение речи может оказать серьезное влияние на эмоциональное состояние, а значит и жизнь человека. Это часто приводит к стрессу, социальной тревоге и самоизоляции.

