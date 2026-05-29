Блондинки и интеллект: миф или медицинский факт?

Существует устойчивый культурный стереотип о том, что осветление волос может негативно влиять на интеллект, однако медицина это опровергает. Врач-косметолог, трихолог-эксперт сети клиник «Персона» и «Прозрение» Юлия Платонова разъяснила РИАМО реальные риски процедуры.

История праздника: от адвокатов до кино

31 мая отмечается Всемирный день блондинок. История этого праздника окутана легендами: одни считают, что он возник как протест против предвзятого отношения к женщинам-юристам в США, другие — что его популяризации способствовал успех комедии «Блондинка в законе». Однако за юмором скрывается серьезное заблуждение о связи цвета волос и умственных способностей.

В чем заключается реальный вред?

Несмотря на отсутствие связи с интеллектом, регулярное обесцвечивание — это агрессивное воздействие на структуру волоса.

Разрушение структуры: применение щелочных составов и окислителей разрушает натуральный пигмент. В результате волосы становятся сухими, ломкими и теряют плотность и блеск.

Риски для кожи головы: слишком частое или агрессивное окрашивание может спровоцировать раздражение кожи и даже усилить выпадение волос, особенно если у человека есть скрытые трихологические проблемы.

Вердикт эксперта

Связи между уровнем IQ и цветом волос не существует — это исключительно культурный миф. Главная задача при осветлении — не допустить повреждения волосяного стержня и кожи головы, чтобы сохранить здоровье волос, а не пытаться изменить когнитивные функции.

