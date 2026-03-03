Блендер, кофемолка и вытяжка каждый день убивают слух

Уровень шума от блендера, кофемолки или мощной вытяжки достигает 80–90 децибел, что превышает безопасные показатели при регулярном воздействии, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

3 марта отмечается Всемирный день слуха. Задача этого дня — привлечь внимание к профилактике потехи слуха и глухоты, важности развития услуг по сохранению здоровья органов слуха во всем мире.

«Многие повседневные звуки, которые люди перестают замечать, со временем наносят урон слуховому аппарату. Речь идет не о грохоте отбойного молотка, а о фоновом шуме, уровень которого постоянно превышает безопасные 70–80 децибел. К таким скрытым агрессорам относится работа кухонной техники — блендера, кофемолки, мощной вытяжки. Их громкость часто достигает 80–90 децибел», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что шум городского транспорта в час пик, звуки метро при въезде поезда в тоннель, долгая езда в автомобиле с открытыми окнами также создают акустическую нагрузку, которая суммируется в течение дня.

«Отдельно стоит упомянуть фоновую музыку и звучащую рекламу в супермаркетах и фитнес-клубах и особенно музыку в ночных клубах, где интенсивность звука порой превышает 100 децибел», — отметила врач.

Демьяновская уточнила, что человек может не испытывать дискомфорта, но волосковые клетки внутреннего уха постепенно разрушаются от хронической перегрузки. Через несколько лет это может проявиться снижением слуха и появлением субъективного шума в ушах.

