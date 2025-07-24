Благоустройство территории детского отделения Глебовской школы выходит на финишную прямую
Фото - © пресс-служба администрации
Благоустройство территории детского сада Глебовской школы близится к завершению. Работы, начатые 9 апреля 2025 года, после подписания дополнительного соглашения, ведутся согласно установленному графику, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Истра.
На объекте задействовано 8 квалифицированных специалистов, которые ежедневно выполняют необходимый объем работ. На текущий момент основные задачи практически решены, однако остается ряд важных завершающих этапов.
В завершающей стадии находятся следующие виды работ:
Высадка можжевельника (выполнено 40%);
Планировка газона (выполнено 50%);
Монтаж резинового покрытия (выполнено 65%).
Помимо этого, работники соорудили новые площадки: 8 детских игровых и 1 спортивная площадка.
По прогнозам специалистов, при сохранении благоприятных погодных условий все работы будут полностью завершены до конца текущей недели — 26 июля 2025 года. Это позволит своевременно подготовить территорию школы к новому учебному году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.
«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.