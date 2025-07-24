Благоустройство территории детского отделения Глебовской школы выходит на финишную прямую

На объекте задействовано 8 квалифицированных специалистов, которые ежедневно выполняют необходимый объем работ. На текущий момент основные задачи практически решены, однако остается ряд важных завершающих этапов.

В завершающей стадии находятся следующие виды работ:

Высадка можжевельника (выполнено 40%);

Планировка газона (выполнено 50%);

Монтаж резинового покрытия (выполнено 65%).

Помимо этого, работники соорудили новые площадки: 8 детских игровых и 1 спортивная площадка.

По прогнозам специалистов, при сохранении благоприятных погодных условий все работы будут полностью завершены до конца текущей недели — 26 июля 2025 года. Это позволит своевременно подготовить территорию школы к новому учебному году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.