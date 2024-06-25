Обследование в парках прошли более 350 жителей Дубны

Акция «Проверь здоровье в парке» с каждым выездом привлекает все больше жителей Дубны. 22 июня в Сквере ветеранов здоровье проверили более 70 человек, сообщила пресс-служба администрации городского окргуга.

Без предварительной записи и нескольких посещений поликлиники специалисты провели комплексное обследование на свежем воздухе, включающее в себя анкетирование, инструментально-лабораторные экспресс исследования, консультирование, а при необходимости записали к врачу на углубленную диспансеризацию.

«Благодаря работе выездной бригады медиков в городские парки, возможностью быстро проверить здоровье воспользовались уже более 350 жителей. Это активные дубненцы, молодые и старшего поколения. Все они поблагодарили наших специалистов за хорошую организацию, труд и заботу о здоровье», — поделился главный врач Игорь Давронов.

Работа выездных бригад сделала медицину в Дубне более доступной.

С начала лета в акции приняли участие более 3,3 тыс. жителей Подмосковья. Следующие выезды пройдут в формате выездной администрации 25 июня в 18:30 в Парке семейного отдыха и 27 июня в 18:30 на территории средней школы № 10. Для обследования нужен паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.