Благодаря мерам соцподдержки в медучреждения Реутова привлечено 427 специалистов

Врачи и медсестры Реутова могут рассчитывать на существенную поддержку от государства, которая предусматривает выплаты на жилье, подъемные и ежемесячные доплаты, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Региональную выплату за съемное жилье в июле получили 223 чел. 13 сотрудников получили служебное жилье. Благодаря эти мерам в 2025 году было привлечено более 20 новых специалистов. За предыдущие пять лет прирост составил 427 человек.

В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» «Единой России» предусмотрены различные меры поддержки. Медперсоналу обеспечиваются ежемесячные доплаты, компенсация расходов на аренду жилья, программа«Социальная ипотека», а также единовременные выплаты при трудоустройстве по дефицитным специальностям в размере 200 000 рублей.

По инициативе депутатов от «Единой России» местным Совета депутатов утверждены единовременные выплаты молодым специалистам первичного звена, компенсация транспортных расходов и материальная помощь многодетным сотрудникам.

«С 2019 года я работаю в Реутовской больнице и получаю поддержку от области — ежемесячную доплату в 30 тысяч рублей. Сейчас участвую в программе „Социальная ипотека“ — это государственная программа, которая направлена на приобретение жилья для определенных категорий граждан. Я, как врач, участвующий в этой программе, могу по-настоящему улучшить жилищные условия с помощью государства», — поделился врач-хирургРеутовской клинической больницы Кураш Исмаилов.

Как сообщает Геннадий Коконин, член фракции «Единая Россия» и Председатель контрольной комиссии национальной Ассоциации заслуженных врачей России, для привлечения специалистов округ наладилсотрудничество с ведущими медицинскими высшими учебными заведениями, участвует в ярмарках вакансий и размещает информацию на сайтах по поиску работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.