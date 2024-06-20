Бизнес Подмосковья приглашают на выставку здравоохранения в Аргентину

С 18–20 сентября малый и средний бизнес Московской области приглашают принять участие в крупнейшей международной выставке здравоохранения ExpoMEDICAL 2024 в Аргентине, г. Буэнос-Айрес. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций.

Более 150 национальных и международных экспонентов представят на выставке ExpoMEDICAL 2024 свои новейшие продукты, технологии и услуги для больниц, клиник, лабораторий и врачебных кабинетов.

Разделы выставки включают лечебно-больничное оборудование, стерилизационное оборудование, диагностическое оборудование и продукты, транспорт и аварийно-спасательные работы, а также продукты и услуги для больничного гостеприимства, медицинскую спецодежду и многое другое.

Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке.

Регистрация открыта до 1 августа. Обратите внимание, что перелет и проживание оплачивается экспонентом самостоятельно.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Диане Долкан по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 18) или по электронной почте ddo@exportmo.ru.

Помимо организации участия компаний в международных выставках, фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

С полным перечнем мер поддержки для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья (https://export.invest.mosreg.ru/catalog).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.