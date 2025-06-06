Биолог рассказал о связи комаров Московского региона с опасными инфекциями

В Москве и Подмосковье комары не переносят опасных инфекций. Благодарить за это надо суровые зимы, сообщил РИАМО научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Что касается опасности от укусов — жителям Москвы и Подмосковья бояться нечего. Мы часто ругаем зиму за ее суровость и длительность, но именно такая зима защищает нас от распространения тропических и субтропических заболеваний, переносчиками которых являются самые разные кровососущие насекомые, включая комаров», – сказал Марьинский.

Он добавил, что в центральной части европейской России укусы комаров — это скорее раздражающий, но совершенно безопасный фактор.

«Если же вы отправляетесь в тропические страны — там, конечно, стоит принять меры предосторожности, чтобы минимизировать контакты с комарами. Климат действительно меняется, и к южным границам России начинают приближаться виды комаров, способные переносить опасные инфекции. Но за этим процессом внимательно следят», – рассказал биолог.

Марьинский отметил, что единственным заболеванием, которое в прошлом активно переносилось комарами на территории России, включая европейскую часть до широты Кировской области, была малярия. Однако к 60-м годам XX века все очаги малярии на территории тогда еще Советского Союза были полностью ликвидированы. Поэтому сейчас поводов для беспокойства нет.