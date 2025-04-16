Биохакер объяснила, почему для женщины опасна даже одна сигарета

сегодня в 12:45

Биохакер Мария Молоствова рассказала, что небольшое количество никотина может негативно повлиять на женское здоровье и нарушить выработку гормона эстрогена, сообщает RuNews24.ru .

Она привела данные исследования, проведенного доцентом Упсальского университета в Швеции Эрикой Комаско, согласно которым одна сигарета может блокировать выработку полового гормона эстрогена в мозге женщины.

Как отметила биохакер, это очень тревожные выводы, ведь небольшая доза способна вывести из строя важнейший механизм в женском организме. Поэтому, учитывая доступность никотина, очень важно информировать женщин об этой угрозе, считает она.

При этом женщины, в отличие от мужчин, более предрасположены к заболеваниям курильщиков, хуже воспринимают заместительную терапию и чаще возвращаются к курению.

Ранее эксперты назвали 12 основных причин появления деменции, среди которых есть и курение.