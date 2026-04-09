BIOCAD запустил биобанк на 380 тысяч образцов

Биотехнологическая компания BIOCAD создала собственный биобанк для хранения и изучения биоматериалов, чтобы ускорить разработку лекарств. Объект расположен в Санкт-Петербурге, сообщает Сноб .

Биобанк работает в особой экономической зоне «Нойдорф». Он рассчитан на хранение более 380 тысяч образцов при температуре от минус 196 до плюс 25 градусов.

«Биобанк позволяет нам системно работать с биоматериалами, создавая полную картину для научных исследований. В конечном счете это ускоряет процесс создания препаратов для пациентов», — рассказала директор департамента научного развития BIOCAD Анна Владимирова.

Для работы используются система непрерывной подачи жидкого азота, резервные источники питания, датчики температуры, влажности и уровня кислорода, а также система защиты данных и лабораторно-информационная платформа для контроля жизненного цикла образцов.

Сейчас в хранилище находится 774 образца от 225 участников по девяти нозологическим группам, включая язвенный колит, болезнь Крона, анкилозирующий спондилит и рассеянный склероз.

Компания планирует сотрудничать с медицинскими организациями и государственными научными институтами. Биобанк позволит обмениваться материалами и проводить совместные исследования при соблюдении законодательства и согласия пациентов.

BIOCAD основана в 2001 году и разрабатывает препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и наследственных заболеваний. В портфеле компании 55 зарегистрированных лекарств, 12 из них — оригинальные разработки.

