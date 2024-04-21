Bild: в Нидерландах умер пациент, перенесший 50 мутаций коронавируса
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В Амстердаме скончался пожилой пациент, который болел коронавирусной инфекцией 1,5 года, вирус мутировал в организме человека порядка 50 раз, сообщает РБК.
Bild пишет, что пенсионер заразился штаммом омикрон в феврале 2022 года. Его лечили в Университетском медицинском центре Амстердама.
До заражения и попадания в больницу мужчина несколько раз вакцинировался против коронавируса, но антитела его организм не выработал.
Сначала врачи лечили пациента препаратом «Сотровимаб», но Covid-19 развил мутацию устойчивости к лекарству за три недели.
Также у пенсионера было заболевание костного мозга, которое повлияло на его эритроциты и стволовые клетки, позднее у мужчины развилась лейкемия. Для лечения ему прописали иммунодепрессанты, так как его организм не мог самостоятельно бороться с инфекцией естественными антителами.
Пациент скончался осенью прошлого года. Ученые, которые изучали данный случай, назвали его самым продолжительным заболеванием Covid-19 в мире. По информации специалистов, мутировавший коронавирус этого пациента не заразен.