Без спирта и солей алюминия: названы средства для бережного ухода за подмышками

Тонкая кожа подмышек требует бережного ухода, и не все привычные продукты подходят — некоторые лишь усугубляют раздражение, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Лучше всего подобрать для гигиены подмышечной области мягкий и нейтральный гель для душа без агрессивных ПАВ, который бережно очищает, не нарушая гидролипидную мантию. После душа нужно аккуратно промокнуть кожу, не растирая ее. И только когда подмышки высохнут, наносить дезодорант или антиперспирант. Вечером его обязательно смыть», — сказала Филева.

Она отметила, что если кожа подмышек раздражена после депиляции, на нее можно нанести крем с пантенолом, аллантоином или бисабололом.

«Кроме того, есть специальные средства в виде мягких крем-дезодорантов без спирта и агрессивных солей алюминия или дезодоранты на основе кислот. Они не только маскируют запах, но и регулируют микрофлору и кислотность поверхности кожи, подавляя размножение вызывающих запах бактерий», — рассказала дерматолог.

