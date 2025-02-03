Без побочных эффектов: названа безопасная ежедневная норма кофе

«Это соответствует примерно четырем чашкам сваренного кофе объемом 240 мл», — сказал Белоусов.

Он предупредил, что при этом реакция на кофеин у всех разная. Кто-то прекрасно чувствует себя после 2-3 чашек, а кому-то достаточно одной, чтобы ощутить побочные эффекты.

«Для беременных женщин и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы врачи обычно рекомендуют ограничиться 200 мг кофеина в день, что соответствует 1-2 чашкам. Важно понимать, что реакция на кофе индивидуальна, поэтому слушайте свое тело, чтобы определить, сколько кофе и в какое время вам подходит лучше всего», — подчеркнул врач.

Белоусов отметил, что эффект кофеина может быть обманчивым. Сначала он блокирует аденозин, вещество, отвечающее за сонливость, что помогает временно повысить уровень энергии. Однако как только действие кофеина заканчивается, аденозин начинает работать активнее, вызывая усталость.

«Если вы выпиваете слишком много кофе, это может привести к повышению тревожности, нервозности и, как следствие, еще большему чувству усталости. Кроме того, кофе обладает мочегонным эффектом, и если вы недостаточно пьете воду, это может привести к обезвоживанию, что тоже сказывается на самочувствии», — заключил специалист.