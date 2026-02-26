Без льда и резких перепадов: как правильно восстановить кожу после слез

Компресс в первые минуты после слез помогает быстрее снять припухлость, но важно сделать его правильно, чтобы не усилить раздражение, сообщил РИАМО основательница клиники аппаратной медицины «Аппаратка» Мария Кузьмина.

«Используйте комфортно прохладную температуру, без льда и без резких перепадов. Подойдет чистая прохладная ткань или гелевый компресс через тонкую ткань. Обычно хватает 5–10 минут, затем делают перерыв 10 минут и при необходимости повторяют 2–3 раза. Если становится неприятно, появляется щипание или усиливается сухость, компресс лучше убрать и перейти к увлажнению», — сказала Кузьмина.

Она добавила, что сразу после слез выбирают простые средства без отдушек. Хорошо, если в составе есть гиалуроновая кислота, глицерин, пантенол или керамиды. А вот кислоты, ретиноиды, скрабы, продукты со спиртом, ментолом и яркими ароматизаторами стоит отложить, кожа в этот момент реагирует сильнее.

«Если нужно умыться, используйте прохладную или слегка теплую воду. Макияж снимают мягким средством и без давления, затем лицо и кожу вокруг глаз аккуратно промакивают полотенцем», — уточнила специалист.

По ее словам, когда макияж нужен сразу, то сначала делают компресс, затем наносят тонкий слой нейтрального крема и дают ему впитаться. Красноту лучше корректировать точечно и легкими прикосновениями. Слишком светлый плотный консилер и сияющие текстуры часто подчеркивают припухлость, поэтому с ними аккуратнее.

Как предупредила Кузьмина, чтобы лишний раз не тереть веки при снятии, в такие дни лучше не использовать водостойкую тушь. Кисти и спонжи брать чистые, а любые резкие движения вокруг глаз оставить на потом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.