Без кремов и пудры: косметолог назвала правила ухода за лицом в жару

Для начала эксперт отметила важность использования SPF. Солнцезащитные средства помогают защитить кожу от воздействия вредных ультрафиолета и сохранить ее молодость.

Тем не менее, от плотных тональных кремов и основ под макияж Агапова рекомендовала отказаться. Вместо них можно использовать легкие СС-крема, которые часто содержат в себе увлажняющие пептиды. Базы под макияж использовать не стоит, так как они зачастую основаны на силиконе, что затрудняет дыхание кожи, забивает поры и способствует воспалениям.

Также в жару лучше не перегружать кожу и избегать эффекта жирной пленки. Для этого следует отказаться от питательных жирных кремов днем. По утрам достаточно использовать для очищения гель или пенку, тоник с ниацинамидами и увлажняющую сыворотку.

«Днем коже будет достаточно увлажнения после использования сыворотки и СС-крема — в них много питательных компонентов. А плотные ухаживающие кремы лучше использовать только в ночное время», — добавила косметолог.

Для сухой кожи в летний период стоит добавить в уход гидролаты, а для жирной — тоники без спирта. Для сохранения максияжа в течение дня отлично подойдут матирующие салфетки, которые впитывают себум и не забивают поры. А пудры, наоборот, способствует воспалениям, так как пуховки становятся местом скопления микробов и грибков.