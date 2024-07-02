Без физической активности и жирной пищи: названы способы легче перенести жару
Фото - © Медиасток.рф
Чтобы лучше перенести жару, рекомендуется избегать выхода на улицу во время максимальной солнечной активности, минимизировать физическую активность, питаться легкой пищей и принимать контрастный душ, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.
«Существует распространенное мнение о том, что холодные напитки, душ и работающие кондиционеры спасают от жары. Однако эти методы могут привести к переохлаждению, обострению заболеваний дыхательных путей и другим негативным последствиям. Для хорошего переноса жары рекомендуется избегать выхода на улицу во время максимальной солнечной активности», — сказала Бурнацкая.
Она посоветовала использовать светлую одежду из натуральных материалов, головной убор и солнцезащитные очки. Физическую активность стоит свести к минимуму.
«Питайтесь легкой пищей и употребляйте достаточное количество жидкости, предпочтительно воду, зеленый чай и компоты, избегая алкоголя и сладких напитков. Старайтесь поддерживать комфортную температуру в помещении при использовании кондиционера», — посоветовала терапевт.
Бурнацкая также порекомендовала проветривать помещение ночью и держать окна закрытыми днем. Стоит принимать контрастный душ по утрам и споласкиваться прохладной водой в течение дня.
В Московском регионе установилась жаркая погода. Температура воздуха днем превышает +30 градусов.