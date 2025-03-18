Провалы в памяти и эпилепсия: серьезные последствия легкого сотрясения мозга

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) — это серьезное повреждение, которое может повлиять на качество жизни на многие годы вперед. Даже если травма была легкой, ее последствия могут быть долгосрочными, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Она уточнила, что врачи выделяют несколько типов ЧМТ в зависимости от тяжести: легкие, средние и тяжелые. Несмотря на кажущуюся незначительность травм, неправильное отношение к ним может привести к серьезным осложнениям в будущем.

«Одним из самых распространенных видов ЧМТ является сотрясение головного мозга. Хотя оно может быть относительно легким и часто проходит в течение нескольких месяцев, такие травмы могут привести к долгосрочным проблемам. У пациентов могут развиться хроническая усталость, бессонница, проблемы с памятью, изменениями в эмоциональном фоне, а в некоторых случаях — эпилепсия», — сказала Чудинская.

По ее словам, одной из самых частых ошибок является недостаточное внимание к восстановлению после травмы. Особенно это касается детей и молодых людей, которые часто не следуют рекомендациям врача, стремясь вернуться к нормальной жизни слишком быстро, что может усугубить последствия.

Как добавила доктор, кроме сотрясения головного мозга, переломы черепа и сильные удары могут быть еще более опасными. Перелом может привести к проникновению осколков костей в мозг, что является прямой угрозой жизни и требует немедленного медицинского вмешательства. Особенно уязвимы пожилые люди, у которых есть проблемы с координацией, и даже небольшое внешнее воздействие может привести к падению и травме.

«Помимо физических последствий, ЧМТ могут вызвать значительные изменения в поведении. Пациенты часто становятся агрессивными или, наоборот, апатичными. Они могут испытывать потерю памяти, затруднения с концентрацией, нарушения зрения, головокружение и рвоту», — предупредила невролог.

Она рассказала, что важно помнить, что при получении травмы головы нужно немедленно обратиться за медпомощью и, в случае сомнений, не пытаться самостоятельно поднять пострадавшего, а только обеспечить его безопасность до прибытия скорой.

«Профилактика черепно-мозговых травм состоит в осторожности, особенно в зимний период, когда на улицах может быть лед. Важно избегать мест с возможными падениями и быть внимательным при движении по скользким покрытиям. Помощь пострадавшему должна быть своевременной и грамотной — не следует пытаться перемещать его, если есть боли или признаки травмы головы», — заключила Чудинская.