Бесполезно и опасно: почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача

Врач Бурнацкая объяснила, почему нельзя пить антибиотики без назначения врача

Антибиотики — это препараты, которые следует использовать строго по назначению врача, так как они воздействуют только на определенные бактерии, а не вирусы, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Бесконтрольное применение может привести к тому, что бактерии станут устойчивыми к действию лекарства. Это означает, что в будущем такие антибиотики окажутся неэффективными, и лечение даже простых инфекций станет сложнее и дороже», — сказала доктор.

Она подчеркнула, что грипп вылечить антибиотиками невозможно, поскольку он вызывается вирусами, а не бактериями. Антибиотики не действуют на вирусные инфекции.

«Их назначение может быть оправдано только в случае, если к вирусной инфекции присоединилась бактериальная — например, когда ослабленный вирусом организм подхватывает бактериальную пневмонию», — пояснила Бурнацкая.