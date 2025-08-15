Бешенство и лишай: инфекционист попросил россиян не трогать бездомных животных

Первая реакция большинства россиян при встрече с бездомными животными — это желание помочь им. Одинокие кошки и собаки могут также вызвать желание себя погладить, но делать этого не рекомендуется. В разговоре с РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что даже минимальный контакт с бездомным животным может быть опасным для человека, так как кошки и собаки могут переносить бешенство, столбняк, лишай и другие заболевания.

Чем опасны уличные животные

Бездомные кошки и собаки часто становятся переносчиками инфекций, которые могут передаваться человеку даже при мимолетном контакте. Одна из самых страшных болезней — бешенство, смертельное как для животных, так и для людей. Коварство этого вируса в том, что его невозможно диагностировать у живого животного, а первые симптомы у человека появляются, когда лечение уже бесполезно.

«Бешенство — не единственная угроза. Даже обычная царапина или укус могут привести к заражению столбняком, токсоплазмозом или бартонеллезом (известным как „болезнь кошачьих царапин“). В слюне и на когтях уличных животных содержится огромное количество бактерий, которые, попадая в рану, вызывают воспаление, нагноение и даже тяжелые аллергические реакции», — рассказал инфекционист.

Контакт с больными кошками может привести к серьезным заболеваниям. Простое поглаживание животного, зараженного лишаем (дерматофитозом), достаточно для передачи грибка человеку. Беременным женщинам следует быть особенно осторожными из-за токсоплазмоза, способного вызвать патологии развития плода. Кроме того, на кошачьей шерсти могут находиться яйца паразитов, что повышает риск заражения токсокарозом и другими паразитарными инфекциями.

Психологические последствия

Эксперт предупредил, что столкновение с агрессивным бездомным животным может серьезно травмировать психику пострадавших, при этом дети находятся в зоне особого риска. Согласно исследованиям, сильный испуг после укуса способен вызвать у ребенка заикание, временную потерю речи или развитие устойчивых фобий.

Неронов также обратил внимание на социальный аспект проблемы: дети, ставшие свидетелями жестокости по отношению к животным, могут вырасти эмоционально черствыми людьми, не способными к сопереживанию. В дальнейшем это может проявиться в агрессивном поведении и жестокости к окружающим.

При желании помочь бездомным животным врач настоятельно рекомендует соблюдать особые меры безопасности. Он посоветовал не забывать о предосторожностях при кормлении или попытках приласкать бездомных собак и кошек.

«Если животное нуждается в помощи, используйте переноски, защитные перчатки или покрывала, чтобы избежать укусов и царапин. В случае травмы немедленно промойте рану, обработайте антисептиком и обратитесь к врачу — даже незначительный укус может иметь серьезные последствия», — рекомендовал Неронов.

Ответственность вместо страха

Проблема бездомных животных — следствие человеческой безответственности. Многие уличные собаки и кошки ранее жили в семьях, но были выброшены из-за беспечности владельцев. Эксперт считает, что решение проблемы требует комплексного подхода.

Неронов рекомендовал обучать детей правильному обращению с животными с раннего возраста. Также он отметил важность развития программ стерилизации и поиска новых хозяев для бездомных питомцев.

При этом помощь животным должна быть разумной. Волонтеры призывают соблюдать меры предосторожности при контакте с бездомными животными, чтобы обеспечить безопасность как людей, так и самих животных.

День бездомных животных

Начиная с 1992 года по инициативе Международного общества прав животных, в мире каждую третью субботу августа отмечают День бездомных животных. В 2025 году этот праздник выпадает на 16 августа.

В разных странах мира, в том числе в России, в этот день волонтеры и сотрудники приютов, а также ветеринарных клиник привлекают внимание населения к проблеме бездомных животных. В первую очередь, они проводят мероприятия, направленные на поиск новых хозяев для питомцев, а также собирают средства на уход в приютах и лечение. В этот день также проводятся профилактические работы с владельцами домашних животных, чтобы их содержание было правильным и осознанным.