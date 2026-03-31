Берите аптечку: вся правда про лесной секс

Сексолог Макарова: для интима в лесу необходимо взять с собой аптечку

Походная гигиена ничем принципиально не отличается от домашней, но есть определенные нюансы. Если планируется интим на природе, то лучше подготовить походную аптечку, сообщила РИАМО врач-уролог, сексолог Екатерина Макарова.

«Наверняка, у вас в аптечке есть влажные салфетки, гели-санитайзеры, возможно даже жидкие антисептики в виде хлоргексидина, чтобы можно было полить на ранку или порез. Все эти средства вполне подойдут и для интимных целей», — сказала Макарова.

Она добавила, что походная гигиена интимной жизни ничем не отличается от постельно-спаленной домашней гигиены.

«Если вы привыкли к интимному соитию только после тщательного мытья со скрабом и мочалкой, то мне жаль вас и вашу кожу. На коже есть неприметный глазу слой водно-жировой мантии, который защищает кожу от пыли, грязи, микробных агентов», — рассказала врач.

Макарова предупредила, что чрезмерно тщательное мытье, частое и с применением клинеров с антисептиками, подрывает иммунитет организма, так как разрушает эту самую мантию.

«В конце вам на помощь придут все те же поливочные водные процедуры и влажные салфетки. Для здоровья и гигиены этого будет достаточно. Здоровый организм с полноценным иммунитетом не выдаст никаких сюрпризов от однократно нестерильно помытых рук или гениталий», — отметила специалист.

