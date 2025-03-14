«Не надо триггерить»: как правильно общаться с «токсиками» и «душнилами»

Минимизировать проблему общения с токсичными людьми и «душнилами» можно, соблюдая ряд правил. К примеру, игнорировать их негативные высказывания и уменьшить время контакта с ними, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.

«Ответ, казалось бы, очевиден — достаточно перестать общаться с „душнилами“ и „токсиками“, а контактировать исключительно с их антиподами — „комфортиками“. Но это вряд ли достижимо, ведь к „проблемному“ типу людей может относиться родственник или шеф. Однако минимизировать проблему можно, соблюдая несколько простых правил. Во-первых, нужно игнорировать негативные высказывания, считая, что они к вам просто не относятся», — сказала Игонина.

По ее словам, надо уменьшить время общения со «сложным» собеседником и обходить в разговорах темы, которые могут его «триггерить». Старайтесь быстро и деликатно завершать неприятный разговор.

«Научитесь отказываться принимать на свой счет токсичность, агрессию и нелестные оценки собеседника. Это как отказ принять подарок — пока вы его не взяли, он принадлежит дарителю. И старайтесь извлекать пользу для себя. Порой в поведении других обнаруживаются наши собственные, в том числе и негативные черты. Обращая внимание на то, что явно отталкивает, можно стать более притягательным», — рассказала психолог.

Игонина пояснила, что «душнила» не замечает чувств окружающих людей и того, насколько уместны их высказывания в конкретный момент. Если он видит сопротивление своей «совершенно верной» точке зрения, то, как и «токсик», может становиться грубым и жестко нарушать чужие границы. Таким поведением они повышают самооценку.

«На самом деле, при определенных обстоятельствах каждый из нас может колко язвить или быть слишком навязчивым. Чтобы сталкиваться со всем „токсичным“ и „душным“ как можно меньше, уделяйте больше внимания себе и своим эмоциям, собственным задачам и целям, развитию и достижению гармонии. Принимайте в дар добро, заботу, дружбу и любовь, и отвергайте все лишнее для себя», — заключила специалист.