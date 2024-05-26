Beauty-блогер Горбунова дала советы по уходу за волосами в жару

Эксперт по красоте, beauty-блогер Рия Горбунова рассказал, что в жаркую погоду следует использовать термозащитные средства для волос. Это могут быть кремы, сыворотки, маски, шампуни, сообщает «Вечерняя Москва».

«Наиболее эффективным будет средство, которые вы наносите на волосы последними. Если делаете укладки, то, например, мусс, если нет — несмываемый спрей», — подчеркнула Горбунова.

Она также посоветовала в жару носить головные уборы. Еще волосы нужно защищать от обезвоживания, для этого подойдут легкие средства на масляной основе, масло кокоса, оливок, авокадо, розы.

Специалист предупредила, что стоит уменьшить до минимума использование продуктов, содержащих этанол: лаки, спреи, гели для укладки. Из-за спирта в их составе волосы сильно сохнут. Также следует сократить процедуры выпрямления волос щипцами или сушку феном, чтобы они не стали ломкими.

По ее словам, у многих кожа головы летом становится жирной быстрее. С этой проблемой могут справиться дополнительные средства для мытья: мелкодисперсные скрабы или пилинги. Их следует использовать еженедельно, но не чаще, так как может нарушиться естественный рН-баланс.