BBC: проблема близорукости затронет миллионы детей в мире к 2050 году

Глобальное исследование показывает, что зрение у детей по всему миру неуклонно ухудшается. Так, каждый третий ребенок страдает близорукостью или не может четко видеть предметы на расстоянии, сообщает BBC .

В материале приводятся данные исследования, опубликованного в британском журнале офтальмологии. Согласно ему проблему ухудшения зрения у детей обострила пандемия Covid-19: запертые на карантине дома ребята проводили много времени перед экранами смартфонов и компьютеров.

«Близорукость (миопия) становится растущей проблемой мирового здравоохранения. К 2050 году проблема близорукости затронет миллионы детей», — говорится в анализе.

Самые высокие показатели ухудшения детского зрения выявлены в Азии: 85% детей в Японии и 73% — в Южной Корее близоруки, более 40% детей страдают нарушением зрения в Китае и России.

При этом в Парагвае и Уганде уровень близорукости был одним из самых низких (около 1%), в Великобритании, Ирландии и США — около 15%.

В исследовании участвовали более 5 млн детей и подростков из 50 стран на всех 6 континентах. Анализ данных показал, что с 1990 по 2023 год близорукость утроилась до 36%.