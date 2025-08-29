Baza: двое жителей подмосковной Балашихи заразились вирусом чикунгунья
Фото - © Медиасток.рф
Двое жителей подмосковной Балашихи заразились вирусом чикунгунья. Заболевание выявили у мужчин, вернувшихся из Шри-Ланки, сообщает SHOT.
Первым вирус диагностировали у 28-летнего Евгения. Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали в Раменскую больницу. Вторым заразившимся стал 37-летний Александр, которого в состоянии средней тяжести доставили в это же медучреждение.
Оба мужчины были укушены комарами во время отдыха на Шри-Ланке. У них поднялась температура, а первые симптомы проявились сразу после прилета в Москву.
Роспотребнадзор держит ситуацию под контролем. На государственной границе продолжает работать система «Периметр», которая анализирует эпидемиологические риски.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России зафиксирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки после десятидневного отдыха. О втором случае не сообщалось.