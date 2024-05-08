Баня и бульон: косметолог назвала способы избавления от отеков после праздников

Косметолог-дерматовенеролог Татьяна Аюпова рассказала, что справиться с отеками поможет поход в баню и употребление костного бульона. Отеки также сойдут после продолжительных прогулок или пробежек, сообщает «Вечерняя Москва».

При посещении бани человеку, желающему избавиться от отеков, следует попариться вениками. По словам врача, в такой ситуации применение веников работает как массаж.

«Нужно начинать идти ими снизу вверх: начать с ног и постепенно подниматься к груди и шее, а не наоборот. Потому что именно таким образом движется лимфа», — пояснила Аюпова.

Избавиться от чрезмерного присутствия жидкости в тканях можно еще более эффективно, если наладить режим сна и меньше переживать и тревожиться. Кроме того, в борьбе с отеками также поможет сокращение употребления соленого и сладкого.