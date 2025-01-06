Бани и термы: врач Абдулов рассказал, как бросить курить

Сеансы термальных и банных процедур ослабляют зависимость от сигарет за счет снижения уровня кортизола в крови. Облегчение симптомов тревожности уменьшает эмоциональную тягу к сигаретам, которые часто используются как средство борьбы с напряжением, сообщил РИАМО врач-терапевт клиники «Процветание» Чингиз Абдулов.

Доктор подчеркнул, что парение в банных чанах и термах не только облегчает процесс отказа от сигарет, но и способствуют общему оздоровлению организма. Процедура парения уменьшает воспалительные процессы, стимулирует кровообращение, выводит токсины из организма и оказывает глубокое расслабляющее воздействие на тело и разум. Она эффективна как в природных горячих источниках, так и в банных чанах.

«Повышение температуры и влажности в бане приводит к расширению кровеносных сосудов, улучшению циркуляции крови и выведению токсинов через потоотделение. Это может способствовать улучшению самочувствия и снижению уровня стресса, что важно для людей, пытающихся преодолеть зависимость. Кроме того, социальный аспект банных процедур, где люди собираются в неформальной обстановке, может стать источником поддержки, необходимой в процессе отказа от курения» — сказал Абдулов.

Помимо этого, врач отметил, что первичные процессы после отказа от никотина начинаются спустя несколько часов после последней сигареты. В течение 20 минут происходит нормализация частоты сердечных сокращений и артериального давления. Через несколько часов повышается уровень кислорода в крови, а уровень угарного газа снижается. После трех лет без курения риск инсульта становится сопоставимым с таковым у некурящих, а через 5-15 лет риск развития легочного рака значительно снижается.

Исследования компании «Сибирский банный чан» показали, что парение в улучшает кровообращение, сатурацию легких, при этом давление не повышается, а нагрузка на центральную нервную системы снижается.