Балашихинская поликлиника № 13 стала стартом в карьере молодого врача-терапевта

Несмотря на то что он только начинает свой путь в системе здравоохранения, его стремление помогать людям и желание сделать мир лучше уже заметны.

«Я чувствовал призвание быть врачом еще в детстве. Мальчишкой я много и часто болел, и тогда я понял, насколько важна профессия врача для людей», — рассказывает Глеб.

Глеб Оськин является ярким примером того, как молодые специалисты выбирают для начала своей карьеры не столицу, а Подмосковье. Это не случайно, ведь в Московской области действуют меры поддержки медицинского персонала. Среди них — социальные выплаты, такие как компенсация за съемное жилье, а также ежемесячные выплаты для молодых специалистов: 15 000 рублей для врачей и 7 000 рублей для специалистов среднего звена. Кроме того, гарантированы места в детских садах и школах для детей сотрудников, что создает благоприятные условия труда и жизни для работников и их семей.

Поликлиника № 13 обслуживает 42 000 прикрепленных пациентов микрорайона Железнодорожный, что подчеркивает важность работы таких молодых специалистов, как Глеб Оськин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.