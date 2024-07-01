Балашихинская больница вручила студентам благодарственные письма за активную работу

Студентов отметили за активное участие в просветительской деятельности при проведении круглого стола по профилактике пролежней у тяжелобольных пациентов. В нем участвовали 25 студентов второго курса «Сестринского дела» и сотрудники медучреждения.

«На круглом столе прозвучала информация о заболевании, его стадиях, факторах развития, стандартном плане профилактики. Было много исторических фактов. Шесть студентов подготовили на эту тему информативные доклады, за которые были отмечены благодарственными письмами. Коллектив Балашихинской больницы надеется на дальнейшее сотрудничество и ждет ребят на практику», — рассказала старшая медицинская сестра филиала № 3 Елена Ходак.

Выступления студентов завершились обсуждением, в ходе которого медсестры отделений также рассказали о своей работе с тяжелобольными пациентами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.