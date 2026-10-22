Балашихинская больница получила новое эндоскопическое оборудование

Новая стойка позволяет выполнять большинство операций гинекологического отделения, в том числе лапароскопическое удаление матки, миоматозных узлов и опухолей. Врачи ежедневно проводят на ней в среднем 2–3 операции.

«Предыдущая стойка уже морально и физически устарела, а новая — более высокого класса и оснащена современным оборудованием. Это единый комплекс аппаратов на одной стойке: здесь и система освещения операционного поля, и подача углекислого газа, и устройства для коагуляции, остановки кровотечения, а также инструменты для резки тканей, промывания и осушения операционного поля», — отметил заведующий гинекологическим отделением Юрий Шкорупинский.

Малоинвазивный подход позволяет минимизировать травматизацию тканей, снизить риск осложнений и сократить период восстановления пациента. Для плановой операции необходимо получить направление у лечащего врача и сдать необходимые анализы.

Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.