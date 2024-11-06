Автопарк скорой помощи в Истре пополнился новыми автомобилями

Автомобили были переданы по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

Кареты скорой помощи оснащены всем необходимым для оказания неотложной помощи: дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ и другим важным оборудованием. Из нововведений — наличие вакуумных матрасов, которые ранее использовались только в реанимобилях — это специальное оборудование для оказания помощи при ДТП.

Новые машины уже вышли на линию. Сейчас на Истринской подстанции скорой помощи работают 12 бригад и столько же машин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.