Апатия и сонливость: россиян предупредили о весеннем упадке сил

Весной у многих людей резко ухудшается самочувствие — появляется апатия, сонливость, головные боли и проблемы со сном, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Весна — это непростое время как для природы, так и для человека, который является ее частью. Как природе весной нужно начать новый цикл развития, выбросить листочки, зацвести, так и человеку нужно откуда-то взять силы, чтобы начать новый жизненный цикл», — сказала Крашкина.

Как добавила доктор, поэтому у многих людей, которые подошли к началу весны без достаточного энергетического потенциала или жизненного тонуса, в этот период возникают различные жалобы: апатия, сниженное настроение, головные боли, бессонница.

«Может происходить обострение хронических заболеваний, общее снижение жизненного тонуса, появляется постоянная сонливость. Конечно, состояние состоянию рознь, и необходимо дифференцировать действительно болезненное состояние, которое требует посещения врача, и общее состояние истощения перед началом нового жизненного цикла», — отметила врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.