Антибиотик на всякий случай: когда самолечение может стать смертельно опасным

Врач Лавров: когда в организме сразу несколько вирусов, нужно сдать анализы

Мы живем в эпоху вирусных микстов, когда в организме одновременно могут хозяйничать грипп, ковид и, например, аденовирус. Попытка самостоятельно отличить одно от другого по «характеру ломоты» или цвету мокроты — гадание на кофейной гуще, которое может стоить человеку здоровья. Клиническая картина стерта, симптомы перекрывают друг друга, а тяжесть состояния определяется не одним возбудителем, а их синергией, сообщил РИАМО врач-терапевт Максим Лавров.

По его словам, единственный способ узнать врага в лицо — лабораторная диагностика, экспресс-тесты или ПЦР.

«Смертельно опасным самолечение становится в тот момент, когда вы тянетесь к антибиотику „на всякий случай“. Антибиотики не действуют на вирусы, точка. Принимая их без бактериального подтверждения, вы уничтожаете свой кишечный микробиом, подрываете иммунитет и растите супербактерии, которые в будущем не возьмет ни один препарат», — объяснил Лавров.

Как уточнил собеседник, есть четкие красные флаги, при которых нужно немедленно вызывать врача, а не гуглить симптомы. Это одышка, чувство нехватки воздуха, боль или тяжесть в груди, температура выше 39, которая не сбивается стандартными жаропонижающими. Еще это спутанность сознания, сильная сонливость или головокружение. Также к списку опасных симптомов можно отнести любое резкое ухудшение состояния после периода мнимого улучшения.

«Ваш организм в этих случаях подает сигнал SOS, а не приглашение сыграть в доктора. Игнорировать эти сигналы, надеясь на чай с малиной, — значит, играть в русскую рулетку с собственной жизнью», — заключил врач.

