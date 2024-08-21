Анемия: врач рассказала о признаках распространенного заболевания

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Терапевт Сухарева: анемия у женщин часто появляется из-за обильных менструаций

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что во всем мире от анемии страдают 40% детей в возрасте от 6 до 59 месяцев, 37% беременных и 30% женщин в возрасте 15-49 лет. Врач-терапевт Ольга Сухарева рассказала о первых признаках этого скрытого заболевания и методах его лечения, сообщает «Вечерняя Москва».

Анемией называют низкое содержание гемоглобина в крови и снижение числа эритроцитов. Все это приводит к нарушению снабжения тканей кислородом, из-за чего развивается гипоксия.

«Наиболее частая причина ее возникновения у женщин — это обильные менструации», — отметила врач.

Среди основных признаков анемии — общая слабость и недомогание, апатия и синдром беспокойных ног, выпадение волос и «мушки» перед глазами.

Если пациент почувствовал такие признаки, необходимо как можно быстрее обратиться к доктору. Медицинский специалист направит больного на анализы и назначит лечение. Обычно пациентам советуют пройти курс приема препаратов или капельниц.