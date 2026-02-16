Андроник Пак проверил ход капремонта в областной больнице и детской поликлинике

Андроник Пак встретился с коллективом областной клинической больницы Жуковского, обсудил с сотрудниками планы и задачи на текущий год и ответил на их вопросы.

В ходе визита глава округа проверил ход капитального ремонта в главном корпусе больницы. Сейчас там ведется укладка перегородок из газобетонных блоков, монтаж системы отопления, демонтаж и монтаж лифтового оборудования, а также укладка керамогранита. Пак отметил, что осмотрел пищеблок, реанимацию, хирургию и операционный блок.

В детской поликлинике №1 на улице Дзержинского продолжаются штукатурные и шпаклевочные работы, укрепление проемов и электромонтаж.

Завершить капитальный ремонт на обоих объектах планируют в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.