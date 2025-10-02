Андрей Воробьев высоко оценил качество капитального ремонта в роддоме Химок

В конце сентября в Химках возобновил работу после капитального ремонта роддом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг посетил медицинское учреждение, лично проверил качество проделанной работы, а также пообщался с персоналом и молодыми мамами, которые уже успели родить малышей в отремонтированном роддоме, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

В химкинском роддоме квалифицированную помощь могут получать не только местные пациентки, но и женщины из Лобни, Долгопрудного, Мытищ, а еще из других регионов страны.

«Вы знаете, что программа ремонта медицинских учреждений, роддомов в частности, у нас активно реализуется. Сейчас и в Красногорске у нас роддом отремонтирован и загружен, и здесь, в Химках, вы уже включились в работу. Здесь ежегодно вы сможете принимать более 1,5 тыс. родов. Понятно, что очень нужен профессионализм, правильная маршрутизация. Мы постарались здесь предусмотреть все, что касается оборудования, комфортного пребывания семей», — сказал Воробьев.

По его словам, раньше только в частных роддомах можно было увидеть все то, что есть здесь. А теперь это подмосковный стандарт.

«Этот роддом второго уровня, даже не третьего, но, по сути, они мало чем отличаются. Только в части помощи в каких-то особых случаях, при патологиях. Очень многое зависит от врачей: от ваших улыбок, от ваших рук, от слаженности вашей работы, сплоченности. Я очень рассчитываю, что вы будете показывать достойные результаты, делая счастливыми мамочек», — добавил губернатор.

О роддоме в Химках

В модернизированном роддоме предусмотрено 102 места для пациенток. В его структуру, кроме 6 родильных залов, входят гинекологическое отделение, операционный блок с двумя операционными, а также реанимационное отделение для новорожденных, оснащенное по последнему слову техники: имеются открытые реанимационные комплексы для младенцев, специализированные транспортные инкубаторы и прочее. Для разделения потоков беременных, рожениц и гинекологических больных в здании функционируют 3 отдельных приемных покоя.

«В рамках программы губернатора по перезагрузке стационаров роддом почти полностью перестроен и соответствует требованиям времени. Мы сохранили коечный фонд, но при этом существенно изменили условия пребывания. Даем возможность женщинам родить так, как им это будет легче — это и вертикальные роды, и на шарах, и с музыкой. Также у нас есть палата домашних, так называемых семейных родов, где есть возможность находиться с мужем», — заявил главврач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Он рассказал, что 6 родовых боксов позволяют одномоментно принимать 6 родов, но при необходимости можно увеличить количество до 10.

«Новое оборудование, безусловно, помогает оказывать высококвалифицированную помощь, но, конечно, нашей визитной карточкой всегда были „золотые руки“ наших сотрудников. Для малышей, которые нуждаются в наблюдении, или мам после кесарева сечения в родильном доме есть отделение интенсивной терапии. Также мы проводим все виды диагностики беременных», — отметил Мирзонов.

Комфорт матерей и малышей

В роддоме установлено 540 единиц новейшего медицинского оборудования последнего поколения, среди которого: аргоно-плазменный коагулятор, система возврата крови, аппарат ИВЛ, современные кардиотокографы, эндоскопические комплексы для гинекологических операций, УЗИ-аппараты с трехмерной визуализацией и многое другое.

«Мы предоставляем женщинам самые комфортные условия для родоразрешения, чтобы они могли родить максимально бережно для себя и, выйдя из наших стен, были готовы повторить этот опыт в дальнейшем. Несмотря на то, что это, конечно, очень сложный процесс. У нас есть комната для молодых мам, где они проходят обучение основам ухода за младенцами — гигиенические основы, грудное вскармливание и прочее», — рассказала акушерка приемного отделения Химкинского роддома Виктория Гарбуз.

Для мам с новорожденными созданы отдельные палаты, рассчитанные на одного или двух человек. Буквально в течение первых 24 часов после открытия роддом в Химках был заполнен на 50%. В числе первых поступивших была Елена Горбачева из Королева, ставшая мамой Даниила 2 дня тому назад.

Горбачева рассказала о своем опыте в новом роддоме. Она специально выбрала это место из-за открытия нового учреждения и желания попасть к конкретному врачу. Плановое кесарево сечение прошло успешно и быстро. Женщина отметила доброжелательное отношение персонала и высокий профессионализм врачей.

В роддоме ей предложили выбор: находиться в палате вместе с новорожденным или получать ребенка только на время кормления. Елена предпочла постоянно быть с малышом. На третий день после родов к ней приходили для оформления необходимых документов, и она надеется, что к моменту выписки вся документация будет полностью готова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично поздравил Горбачеву с рождением сына и пожелал здоровья как ей самой, так и малышу.

«Вы — одна из первых, кто родил здесь малыша. Хочу пожелать вам и вашему сокровищу здоровья. Мы очень стараемся приводить все в соответствие, создавать условия. Вы сами видите, что палаты со всеми удобствами, но, что самое главное, здесь замечательные врачи», — сказал Воробьев.

О персонале роддома

В настоящее время роддом на 90% укомплектован квалифицированными кадрами. В его штате числятся 105 работников, включая 29 докторов, при этом учреждение продолжает поиск новых кадров. В области реализуются разнообразные программы помощи для привлечения квалифицированных специалистов.

Дополнительно в роддоме работают представители ЗАГСа, которые оформляют нужные бумаги к моменту выписки.

В 2023 году стартовал капитальный ремонт единственного роддома в Химках, где каждый год появляется на свет около 1,5 тыс. младенцев. На период проведения работ беременных женщин направляли в медицинские учреждения, расположенные в Красногорске, Долгопрудном и Мытищах.

