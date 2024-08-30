Андрей Воробьев высказался о строительстве новой поликлиники в г о Королев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей встречи с главой городского округа Королев Игорем Трифоновым высказался о строительстве новой поликлиники на 1000 посещений в смену на улице Циолковского, а также о капремонте поликлиники № 1, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Воробьев отметил, что в свое время была реализована масштабная работа по ремонту стационара поликлиники. Он понадеялся, что сегодня он соответствует всем современным стандартам по форме и содержанию. Но при этом запрос на новую поликлинику звучал от жителей очень заметно.

«Поэтому мы в начале этого года начали строительство, сложное строительство, потому что есть большие трудности с переносом коммуникаций. Но поликлинику мы должны построить. Я прошу вас информировать меня и сопровождать этот процесс», — подчеркнул Воробьев.

Трифонов также доложил губернатору, что все образовательные учреждения готовы к началу учебного года. В этом году за парты сядут 29 тыс. школьников. Обновлены дошкольное учреждение гимназии № 11, школы № 10 и 22. В планах завершить строительство музыкальной школы в микрорайоне Юбилейный. А в следующем году к 1 сентября свои двери откроет обновленное здание школы № 1.

Что касается ЖКХ и коммуникаций, в Королеве ввели в эксплуатацию новую котельную на улице Пионерской, модернизировали две магистрали длиной 2,9 км от самых крупных котельных «Самаровка» и «Новые Подлипки». В ближайшие два года завершится капремонт основных тепловых магистралей протяженностью 23 км. До конца 2026 года завершится ремонт котельных «3,3А», «Текстильщик», «Альфа-Лаваль» и «Самаровка».

«Реконструкцию сетей вдоль проспекта Космонавтов, а также двух закольцовок, о которых я вам ранее докладывал, в микрорайоне Юбилейный и в центральной части города мы завершаем к началу отопительного периода. Подготовка к осенне-зимнему сезону будет выполнена в срок в полном объеме, риски к началу отопительного периода отсутствуют», — доложил глава муниципалитета Воробьеву.

Как и в других муниципалитетах в Королеве с 6 по 8 сентября состоятся выборы в местный Совет депутатов. Губернатор подчеркнул, что выборы должны пройти легитимно и прозрачно. Избирателям должны дать полноценную возможность проголосовать не только на избирательных участках, но и на дому, и с помощью ДЭГ.