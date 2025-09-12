Андрей Воробьев вручил областные награды сотрудникам клиники «Медицина»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в г. о. Химки и вручил областные награды сотрудникам клиники «Медицина», которая отмечает 35-летие, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На базе клиники действует Институт ядерной медицины (ИЯМ), который появился в 2021 году. За годы работы помощь здесь получили более 70 тыс. человек, в основном это жители Подмосковья. Пациентам доступен полный цикл медуслуг: от диагностики до хирургического лечения, химио- и радиотерапии.

«Сегодня мы приехали в Центр ядерной медицины в Химки, чтобы поздравить Григория Ефимовича (Ройтберга, президента АО „Медицина“ — ред.), всю его команду, которую он очень ценит, с 35-летием. Каждый раз, когда мы встречаемся, разговор посвящен развитию, поиску и внедрению новых технологий, помощи людям. Один из проектов АО „Медицина“ реализован у нас в Подмосковье. Он современный, востребованный. За эти 4 с небольшим года 70 тыс. человек получили здесь помощь. Мы знаем, насколько важно в самых сложных ситуациях иметь доступ ко всему высокотехнологичному, тому, что позволяет продлить жизнь. Я сегодня здесь, чтобы вас поблагодарить», — сказал Воробьев.

Он пожелал центру дальнейшего процветания, а также отметил, что Подмосковье дорожит специалистами медучреждения.

Почти 90% услуг Институт оказывает жителям Московской области по ОМС. Также здесь проходят лечение пациенты из других регионов и стран СНГ. За прошлый год медпомощь в рамках ОМС была оказана около 27 тыс. человек. В этом году ее получили уже порядка 13 тыс. пациентов.

«Наша главная задача — сделать передовые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний, такие как ПЭТ/КТ и радионуклидная терапия, доступными для каждого жителя региона по полису ОМС. Сегодня 9 из 10 наших пациентов — это жители Подмосковья, и это лучший показатель эффективности нашего партнерства с правительством Московской области», — отметил президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.

В Институте есть самое современное и высокотехнологичное оборудование: цифровой ПЭТ/КТ, линейные ускорители, аппарат для брахитерапии, КТ-симулятор, циклотрон, ОФЭКТ/КТ и т.д. Здесь работают отделения радионуклидной и лучевой диагностики, радиотерапии, отделение радионуклидной терапии и циклотронно-радиохимический комплекс – так называемая «Ядерная аптека», где производятся препараты для диагностики и лечения рака. Это в том числе важно для импортозамещения.

Кроме того, Институт является клинической базой кафедры терапии, общей врачебной практики и ядерной медицины ИНОПР РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Также сотрудники Института проводят телемедицинские консультации.

Институт первым в России начал делать цифровую позитронно-эмиссионную томографию в сочетании с компьютерной томографией. Это позволяет с высокой точностью диагностировать состояние пациентов. Кроме того, здесь применяется радионуклидная терапия, которая с помощью излучения уничтожает опухоль, не затрагивая здоровые органы и ткани.

Один из тех, кто в пятницу был отмечен наградой, – руководитель циклотронно-радиохимического комплекса циклотронно-радиохимической лаборатории АО «Медицина» Егор Рыбаков. Он получил Благодарность губернатора.

«В компанию я пришел в 2023 году, когда циклотронный комплекс еще строился. В августе этого года мы уже начали производство препаратов. Сейчас обеспечиваем потребности во фтордезоксиглюкозе подразделения радионуклидной диагностики здесь, в Химках, часть - отправляем в Москву. В 2026 году планируем запустить препараты Лютеция (Dota-tate терапия) и Актиния», - сказал Рыбаков.

Также Благодарность губернатора получила заведующая отделением радионуклидной терапии, врач-радиолог Института ядерной медицины Светлана Кот.

«Мы занимаемся лечением онкологических заболеваний открытыми источниками инициирующего излучения, то есть терапевтическими радиофармпрепаратами. Кроме того, лечим доброкачественные образования щитовидной железы. И, конечно, приоритетное направление работы нашего отделения - это диагностика. Я очень благодарна за высокую оценку моей работы, работы всех коллег», - сказала она.