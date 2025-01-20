Андрей Воробьев: возможности телемедицины заметно разгружают врачей

«Но ни в коем случае нельзя допустить сколько-нибудь ошибок во вверенном вам направлении. Для нас важно облегчить труд человека с помощью цифры, но там, где действительно нужен врач — отгородить его от рутинной сопутствующей работы», — сказал Воробьев.

Этой весной все подмосковные медорганизации смогут продлевать льготные рецепты через телемедицинские консультации (ТМК). Нагрузка на первичное звено снизится.

Также в Подмосковье в этом году внедрят новый алгоритм работы с расписанием врачей. Каждые три часа администратором будет проводиться контроль свободных ячеек, чтобы иметь возможность оперативно заполнять их и маршрутизировать врачей.

«В декабре прошлого года на региональном портале Госуслуг к форме записи к врачу добавили информационное поле о возможности сделать это по телефону», — добавил зампред правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Кроме того, в этом году можно будет записаться на телемедицинскую консультацию в том числе и с помощью робота «Светланы».